Тяжелобольной Михаэль Шумахер смог подписать шлем с помощью жены. Об этом сообщает Daily Mail.

Михаэль Шумахер подписал защитный шлем, который будет продан на благотворительном аукционе. Уточняется, что в этом ему помогла супруга.

Белый шлем подписан всеми ныне живущими чемпионами «Формулы-1». Он будет продан с целью сбора средств для благотворительной организации Джеки Стюарта «Гонка против деменции».

«Замечательно, что Михаэль смог подписать шлем в поддержку этого благородного дела — борьбы с болезнью, от которой нет лекарства. Его жена помогла ему пополнить коллекцию подписей всех чемпионов, которые еще с нами», — рассказал Стюарт.

Напомним, Михаэль Шумахер получил сильную травму головы в 2013 году во время спуска на горнолыжном курорте Мерибель в Альпах. Семья гонщика рассказывала, что после травмы он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими.

Ранее мы писали о том, что в семье тяжелобольного Михаэля Шумахера случилось пополнение.