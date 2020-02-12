«Президенту лично нравится моя песня»: автор трека про «Капибару» отреагировал на видео Макрона

Эммануэль Макрон выложил в Сеть ролик с саммита G7 под русскую мем-песню «Капибара». Автор трека Алексей Плужников поблагодарил президента Франции за продвижение его творчества.

Плужников узнал от друзей о том, что Макрон взял его композицию для видео. Сначала Алексей им не поверил, подумав, что это проделки нейросетей. Но потом музыкант увидел галочку, подтверждающую подлинность аккаунта президента, и все вопросы отпали.

«Почему он выбрал мой трек, я не знаю. Думаю, просто взял хайповый и известный миру трек. А может, президенту лично нравится моя песня! Ну, я шучу, конечно», — сказал Плужников Kp.ru.

Автор «Капибары» уверен, что трек станет точно популярнее после ролика Макрона. Однако Алексей не хочет связывать песню про милого зверька с политикой. По его словам, многие даже не знают, что автор песни из России, а выбрали ее для видео просто ради хайпа.

Напомним, видео под русскую композицию появилось в официальном аккаунте Макрона в TikTok, в котором у него 6,3 млн подписчиков. В комментариях многие пользователи посмеялись над креативом президента Франции и поинтересовались, по какому принципу он выбирал песню.