Эмманюэль Макрон выложил в соцсеть видео с Зеленским под русский трек «Капибара»

Президент Франции Эмманюэль Макрон снял ролик на саммите G7. В видео он запечатлел Владимира Зеленского и наложил на кадры российский мем-хит «Капибара».

Видео появилось в официальном аккаунте Макрона в TikTok, в котором у него 6,3 млн подписчиков. В комментариях многие пользователи посмеялись над креативом президента Франции и поинтересовались, по какому принципу он выбирал песню.

«А почему на русском?», «Незаметно поддержал Россию», «Смеялась, пока не увидела галочку», «Зеленский звук выбирал?» - обсуждают пользователи.

Отметим, что в последнее время Макрон довольно часто попадает в неловкие ситуации. Например, в конце мая общественность обсуждала видео, в котором жена ударила его по щеке, а после отказалась давать ему руку. Произошло это во время визита политика с супругой во Вьетнам.

Ранее дочь нового президента Польши Кароля Навроцкого стала звездой соцсетей.