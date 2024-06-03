Президент Зеленский просит отправить на Украину филиппинских психотерапевтов

Владимир Зеленский попросил президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего направить на Украину психотерапевтов для оказания помощи военнослужащим.

На встрече с Маркосом-младшим Зеленский уточнил, что Украина нуждается в большем количестве таких специалистов, в том числе для работы с личным составом ВСУ. Президент Филиппин положительно отреагировал на запрос украинского лидера.

«Это то, что, я думаю, мы в состоянии предложить. <...> Я рад сделать все, что в наших силах, чтобы помочь, особенно гражданским лицам и невинным людям, затронутым войной», — приводит слова Маркоса-младшего ТАСС.

2 июня Владимир Зеленский прибыл в столицу Филиппин после завершения сингапурского форума по безопасности. По итогам встречи с главой государства он написал, что Киев может открыть посольство в Маниле. Он обсуждал с Маркосом-младшим экспорт украинской аграрной продукции и предстоящий «мирный саммит» в Швейцарии.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Украина не забирает 500 своих пленных – обмена военнослужащих не получается добиться несколько месяцев.