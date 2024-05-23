Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Украина не забирает 500 своих пленных – обмена военнослужащих не получается добиться несколько месяцев. Омбудсмен поторопила украинскую сторону с обменным процессом.

Подробностями Москалькова поделилась в своем Telegram-канале.

«На протяжении нескольких месяцев не удаётся добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных… Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов», - написала Москалькова.

Она рассказала, что 500 человек могли бы вернуться на Украину. Однако украинское руководство не способствует возвращению людей к близким. Москалькова обратила внимание на то, что руководство соседней страны вместо этого выставляет все новые «надуманные условия». Их характер омбудсмен не раскрыла.

Из публикации стало известно, что Россия также предлагала вариант обмена двух католических священников на двух православных. Но и в этом вопросе Украина не дала согласия. Москалькова рассказала, что посещала католических священников – они высказывали просьбу быстрее увидеть родных.

Ранее Симоньян заявляла, что Киев отказывается обменивать 500 военных уже четыре месяца. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский готов обменять только 38 человек, которых отобрал лично.