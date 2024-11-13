Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца. Это произошло в результате несчастного случая, который случился дома.

Соответствующую информацию 13 ноября привел телеканал TVN24.

Издание со ссылкой на заявление канцелярии президента сообщает, что глава Польши чувствует себя хорошо и травма не мешала выполнению обязанностей.

В октябре Дуда появлялся с повязкой. Последние встречи он проводил без нее.

На фотографиях замечали, что у президента нет части среднего пальца ниже ногтя. Что именно произошло дома, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье коляска с грудничком сложилась и перерубила ребенку пальцы.