Президент Франции продолжил пользоваться Telegram, несмотря на задержание Павла Дурова

Президента Франции Эммануэля Макрона уличили в использовании Telegram. Политик заходит в мессенджер, несмотря на задержание его создателя Павла Дурова.

Об этом пишет Politico. Телефон Макрона оказался в распоряжении экс-депутата французского парламента. Политик показал, что президент Франции был в мессенджере недавно.

Макрон не единственный пользователь Telegram: он популярен среди членов правительства Франции и других политиков в стране. Сторонники Макрона тоже предпочитают Telegram.

Источник, не связанный с расследованием дела Дурова, говорит, что во Франции разочарованы нежеланием администрации мессенджера сотрудничать с властями по разным делам. Своим отказом они «разозлили людей», рассказал собеседник издания.

Напомним, Дуров был задержан 24 августа – прилетел из Баку с телохранителем и девушкой. С 8 июля в отношении него было открыто дело, в котором говорится о 12 преступлениях. Известно, что у Павла есть французское гражданство. Близкие объясняли, зачем он полетел в Париж.