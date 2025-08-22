Президент Беларуси Лукашенко рассказал о шутке в телефонном разговоре с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Он отметил, что пошутил во время беседы. Об этом сообщает агентство БелТА.

Трамп созвонился с Лукашенко 15 августа перед саммитом с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков уточнял, что инициатором разговора стал Вашингтон. По словам Дональда Трампа, беседа оказалась хорошей, а Александр Лукашенко поделился, что смог даже пошутить.

«Я говорю: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор», - рассказал лидер Беларуси.

Лукашенко уточнил, что во время диалога в какой-то момент прервалась связь, после чего Трамп перезвонил.

Напомним, что 15 августа Владимир Путин прилетел на Аляску ради встречи с Дональдом Трампом. После этого 17 августа президент России поговорил с Александром Лукашенко и сообщил ему об итогах переговоров.

