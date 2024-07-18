Президент Аргентины уволил чиновника, призвавшего Лионеля Месси извиниться

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил замглавы департамента спорта Хулио Гарро, призвавшего Лионеля Месси извиниться за расистские оскорбления футболистов сборной страны в адрес игроков из Франции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в соцсети X.

Канцелярия президента заявила, что ни одно правительство не имеет права указывать, что комментировать, а также какие действия совершать сборной Аргентины. Помимо этого, не допускаются высказывания в адрес чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Америки.

«По этой причине Хулио Гарро больше не является замсекретаря спорта», — говорится в сообщении.

Напомним, что в одном из интервью Гарро заявил, что Месси и президенту Ассоциации футбола Аргентины следует извиниться за оскорбительную песню в адрес сборной Франции. Он подчеркнул, что спортсмены «выставили страну в плохом свете после большого триумфа». Позднее чиновник в Х написал, что не призывал Месси извиняться.

Незадолго до этого стало известно, что Федерация футбола Франции (FFF) намерена обратиться с жалобой в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины. Она, помимо прочего, включала в себя выражения: «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в паспорте: француз», «Они играют за Францию, но родом из Анголы <...> Они будут хорошо бегать».

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