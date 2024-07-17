«Подтверждает сомнения»: священник назвал людей, которые зря ходят в церковь

Священник Сергий Храпицкий рассказал, какие люди ходят в церковь напрасно. Он объяснил, что не всем православным верующим стоит посещать храм. Об этом сообщает дзен-канал «Молитвы души».

«Есть категория христиан, которые чрезмерно тревожатся из-за своих грехов и приходят на исповедь каждую неделю. При этом во время таинства они рассказывают батюшке об одном и том же. Подобное отношение к православию подтверждает сомнения в вере и озабоченность о своей душе», – заявил священнослужитель.

По мнению Сергия Храпицкого, истинные верующие должны вести себя скромно. Лишний раз привлекать внимание не стоит. Кроме того, нужно воздержаться от того, чтобы осуждать поступки других людей. Верующие не осуждают поступки своих знакомых. Им больше хочется общаться с Богом и благодарить его за все, что они имеют в этой жизни.

«Если человек не хочет стать святым, значит, он зря ходит в церковь. И нашим намерением должно быть — искать прежде всего Царствия Божия и правды его, — добавил священник.

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