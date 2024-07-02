Превысила 1 млрд: названа точная сумма взятки, вменяемой бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову

В полиции уточнили размер взятки, вменяемой экс-заместителю министра обороны России Тимуру Иванову. Ранее называлась сумма 1,125 млрд рублей, но согласно новым данным, она составляет 1,185 млрд рублей.

Об этом сообщает ТАСС. Информацию о размере взятки изданию раскрыл источник в правоохранительных органах. Собеседник рассказал, что Иванов мог получить не менее 1,185 млрд рублей.

Незаконные действия чиновника имели место с 2018 по 2023 годы. Отмечается, что Иванов и другие фигуранты действовали как организованная группа. По данным предварительного следствия, они лично получили крупную взятку «в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера». В настоящее время арестованы счета фигурантов дела.

Названную сумму взятки подтвердила защита Иванова.

Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны назвал себя безработным в суде.