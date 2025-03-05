Превыше всего: названо одно из самых больших опасений Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон не на шутку переживает за будущее своих детей. Как пишет Radar Online, она очень не хочет, чтобы между ними однажды пробежала черная кошка — та самая, что в свое время рассорила ее мужа с его братом принцем Гарри.

По данным источников портала, став свидетелем потрясений, которые пришлось пережить Гарри в роли «запасного наследника», Кейт задалась целью создать для своих детей «более справедливую» среду воспитания и взросления.

«Главная часть родительской философии Кейт — сделать так, чтобы принц Джордж, несмотря на то, что он наследник, не затмевал своих братьев и сестер», — рассказывают инсайдеры.

При этом, подчеркивают они, Кейт встречает поддержку и понимание со стороны супруга.

«Хотя августейшая чета чтит традиции, они не боятся адаптироваться и отходить от строгих протоколов, когда того требует ситуация. Уильям и Кейт преданы своим детям и ставят семью превыше всего», — приводит слова источников Radar Online.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям тайком сидит на футбольных форумах в Сети.