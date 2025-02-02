Тайные переписки и аккаунты в соцсетях: что принц Уильям скрывает от Кейт Миддлтон

У принца Уильяма обнаружили тайную жизнь, в которой нет места для его жены Кейт Миддлтон. Как оказалось, принц Уэльский использует вымышленные имена, чужие номера телефонов и фальшивые аккаунты в соцсетях, чтобы общаться с другими футбольными болельщиками. Об этом пишет E-Notícies en Català.

Известно, что принц Уильям еще со школьных времен является страстным футбольным болельщиком. Супруг Кейт Миддлтон посещает все важные матчи своего любимого английского футбольного клуба «Астон Вилла» и берет с собой старшего сына Джорджа. Так, 29 января, в последний день Лиги чемпионов, принц Уэльский появился на матче между «Астон Вилла» и шотландской командой «Селтик».

По словам инсайдера, член королевской семьи использует «секретное имя» в Сети, чтобы быть в курсе последних новостей спорта и общаться с другими футбольными фанатами.

«Он всегда в курсе всех сплетен о команде. Он участвует в каждом фанатском форуме. Он регистрируется под разными именами и публикует там свое мнение о том, что он чувствует, или о том, что думают другие фанаты», — заявил собеседник издания.

Примечательно, что Кейт Миддлтон не разделяет увлечения мужа футболом, поэтому для нее места в «тайной жизни» принца Уильяма не находится. У принцессы Уэльской есть собственные хобби, например, фотография, живопись, садоводство, музыка и кулинария.

Ранее сообщалось о том, что принц Уильям раскрыл хобби младшего сына Луи.