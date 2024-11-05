Предвыборная кампания завершилась: тайский «Нострадамус» предсказал результат голосования в США

В США завершилась предвыборная компания. Кандидаты на пост президента страны готовятся ко дню голосования. Предсказать исход гонки стремятся все, некоторые для этого обращаются за помощью к животным, обладающим даром предвидения.

Одно из таких созданий проживает в открытом зоопарке Као Кхеоу в провинции Чонбури Му Денг, передает Telegram-канал Пул N3 со ссылкой на публикации в зарубежных сетях. Детеныш карликового бегемота сделал свой выбор между бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

Чтобы животному было проще определиться, имена кандидатом написали на арбузах. Так, увидев угощения, тайский «Нострадамус» двинулся в сторону Трампа, таким образом предсказав его победу.

Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокатился на мусоровозе. Он сделал это в отместку на заявление действующего лидера страны Джозефа Байдена.