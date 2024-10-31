Дональд Трамп сел за руль мусоровоза в ответ на оскорбление Джо Байдена

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокатился на мусоровозе. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что политик приехал на митинг в Висконсине на мусоровозе, после того как действующий президент США Джо Байден оскорбил его сторонников, назвав их «мусором».

«Как вам мой мусоровоз? Это в честь Камалы и Джо Байдена», — сказал из кабины машины Трамп.

Известно, что Байден сделал скандальное заявление, комментируя слова юмориста Тони Хинчклиффа на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке, который назвал Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом». Американский лидер рассказал, что жители Пуэрто-Рико «хорошие, порядочные, честные люди». «Единственный мусор, который я вижу, — это его сторонники», — поделился Байден.

Позднее в Белом доме объяснили, что Байден имел ввиду не всех сторонников Трампа, а именно Хинчклиффа, и недопонимание возникло из-за апострофа.

Ранее бывшая модель из окружения Эпштейна обвинила Трампа в домогательствах.