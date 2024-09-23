Представители Wildberries заявили, что люди Бакальчука готовят новые провокации в ближайшие 6 дней
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Представители Wildberries заявили о подготовке людьми Владислава Бакальчука новых провокаций. По их данным, очередные акции в офисах компании могут произойти в ближайшие 6 дней.
Об этом сообщает mk.ru.
По информации издания, соответствующие заявления поступили в полицию. Правоохранители начали их проверку.
Сведения о подготовке новых акций передала в полицию служба безопасности компании. Утверждается, что массовые беспорядки могут затронуть офисы, расположенные по семи адресам, включая те, где произошел инцидент в минувшую среду.
Напомним, Бакальчук прибыл в офис компании, но все закончилось перестрелкой. Погибли два человека. Владислава доставили на допрос – в пятницу вечером он сообщил, что отпущен и «все в порядке».