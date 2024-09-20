«Я дома, я в шоке»: Владислава Бакальчука отпустили после задержания и допросов в СК

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук отпущен после задержания по делу о стрельбе в офисе компании. Он сообщил, что находится дома.

«Друзья, со мной всё в порядке», - написал Бакальчук в Telegram и поблагодарил всех, кто его поддерживал «в непростой период».

Он рассказал, что 18 сентября вместе с командой «стал жертвой циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц». Бакальчук уверяет: он приехал в офис с мирными намерениями.

Владислав посмотрел ролик Татьяны с ее обращением и спросил у жены: «Татьяна, ты реально не знала о готовящейся на меня вооруженной провокации?»

Бакальчук заявил о готовности оказать помощь пострадавшим. Он также признался, что рад вернуться домой.

«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне», - уверен Бакальчук.

Ранее знакомый с ситуацией в семье адвокат рассказал, что Бакальчук доминировал над женой и называл ее словами, которые нельзя произносить.