Представитель Панарина объяснил его долг перед ФНС кнопочным телефоном

Задолженность игрока клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина могла образоваться из-за того, что он пользуется кнопочным телефоном и не увидел оповещение от ФНС. Об этом рассказал его представитель Артем Гаврилов.

Ранее в Сети появилась информация о том, что у Панарина перед российской налоговой образовался долг размером 75 тыс. рублей. Как утверждается, в случае его непогашения на счета хоккеиста могут наложить арест.

«Предполагаю, что это связано с автомобильным налогом. Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации», — приводит слова Гаврилова «РИА Новости».

При этом представитель игрока отметил, что СМИ допустили ошибку, говоря о его деятельности в России. В некоторых публикациях было указано, что благотворительный фонд Панарина занимается изданием книг, журналов и газет — тогда как в действительности Артемий помогает людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Ранее мы писали о том, что у экс-мужа Пелагеи Ивана Телегина появился новый долг в размере 253 тыс. рублей.