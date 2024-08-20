У бывшего мужа певицы Пелагеи обнаружили новый долг

У хоккеиста Ивана Телегина обнаружили новый долг. Бывший муж певицы Пелагеи не выплатил 253 тысячи 471 рубля 33 копеек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Источник выяснил, что у Телегина нашли неоплаченные взыскания имущественного характера. Приставы получили исполнительный лист от Одинцовского городского суда. При этом Иван немного уменьшил долг за ипотеку. Если был 61 миллион рублей, то теперь 59 миллионов 669 тысяч 790 рублей.

Отметим, что деньги Иван брал для покупки дома в Подмосковье площадью 720 квадратных метров. Недвижимость по решению суда отошла после развода Пелагее.

Разбирательства бывших супругов продолжаются уже несколько лет. В этом году разгорелся новый скандал, когда Телегин запретил экс-жене вывозить их общую дочь из страны. Причем поездку девочке подарили, и о решении отца она узнала уже в аэропорту. После этого Пелагея отправилась в суд и добилась снятия запрета.

Ранее Пелагея прокомментировала победу в суде над бывшим мужем.