Опубликовано 13 марта 2025, 15:331 мин.
Предлагают открыть фото и крадут данные: мошенники рассылают в Telegram сообщения о смерти знакомых
Мошенники стали рассылать сообщения о смерти знакомых с вирусным файлом.
© Freepik
Мошенники придумали новый способ кражи личных данных граждан. Они рассылают сообщения в Telegram о смерти знакомых и добавляют к нему вирусный файл.
Об этом написал Telegram-канал «Медиавойны».
Источник привел пример такого сообщения. В нем говорится: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался. Мои соболезнования».
Далее аферисты предлагают открыть файл с фото. Скачав его, жертвы теряют личные данные, а вирус может переслать файл всем контактам.
Граждан призвали не открывать подозрительные файлы, в том числе ссылки от знакомых.
Ранее актриса Светлана Немоляева заявила, что пенсионеры верят мошенникам из-за советского воспитания. Она отметила: те привыкли доверять.