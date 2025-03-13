Предлагают открыть фото и крадут данные: мошенники рассылают в Telegram сообщения о смерти знакомых

Мошенники придумали новый способ кражи личных данных граждан. Они рассылают сообщения в Telegram о смерти знакомых и добавляют к нему вирусный файл.

Об этом написал Telegram-канал «Медиавойны».

Источник привел пример такого сообщения. В нем говорится: «Привет. Знаешь же его? Сегодня ночью скончался. Мои соболезнования».

Далее аферисты предлагают открыть файл с фото. Скачав его, жертвы теряют личные данные, а вирус может переслать файл всем контактам.

Граждан призвали не открывать подозрительные файлы, в том числе ссылки от знакомых.

Ранее актриса Светлана Немоляева заявила, что пенсионеры верят мошенникам из-за советского воспитания. Она отметила: те привыкли доверять.