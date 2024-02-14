Праздник для подростков: россияне высказали отношение к Дню святого Валентина

Россиян, живущих в браке, спросили, стоит ли отмечать День святого Валентина семьям с ребенком. Почти 23% опрошенных назвали 14 февраля праздником для подростков.

Исследование проводилось командой мобильного приложения TryBaby. Опрос проходил в России и странах СНГ в феврале 2024 года. В нем участвовали 515 респондентов – все они являются родителями детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет.

40,3% взрослых россиян считают, что День всех влюбленных стоит праздновать, важно приобщать к этой традиции ребенка. Еще 30,4% придерживаются мнения, что 14 февраля – праздник для двоих. 22,7% назвали его праздником для подростков.

Были и другие ответы: некоторые отметили, что ребенок должен видеть теплоту и любовь в доме не только по праздникам. Другие заявили, что не считают этот день праздником в России. Кто-то назвал его католическим и отметил, что День святого Валентина чужд православным.

Что касается празднования, то 39,8% не собираются встречать День всех влюбленных, а 34,6% опрошенных родителей, наоборот, планируют это сделать.

Относительно подарков в этот день большинство россиян (51,1%) ответили, что неприемлемо оставлять вторую половину без презента. При этом 67,5% респондентов не готовы потратить более 5 тыс. рублей.

Ранее модель Анна Калашникова поделилась планами на 14 февраля.