«Идем в самый дорогой ресторан»: Анна Калашникова раскрыла планы на 14 февраля

Модель и певица Анна Калашникова рассказала, как будет встречать День святого Валентина. С ней общалась корреспондент сайта «Страсти».

Артистка посетила мероприятие в Москве, приуроченное к празднованию Китайского Нового года.

На вопрос, как она планирует отметить День всех влюбленных, ответила: «14 февраля для меня особенный праздник. Как правило, я стараюсь работать. Но в этом году я буду отдыхать. Мы идем на концерт Ирины Дубцовой в самый лучший и дорогой ресторан. Там очень красиво, все в красных сердечках, цветах, в мишках. И ночью тут же я улетаю в Египет работать, у меня концерт в Шарм-эль-Шейхе. Поэтому этот вечер я оставила для себя».

Калашникова призналась, что относится к числу романтиков. Более того, ее мужчина тоже должен быть таким, иначе отношения не получатся.

«Я романтик до мозга костей. Если мужчина не романтичный, то мне приходится его обучать. Если он не учится, то эта плачевная история быстро закончится», - заключила она.