Пранкеры Вован и Лексус рассказали, какому президенту никогда бы не позвонили

Пранкеры Вован и Лексус раскрыли подробности звонков президентам. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (настоящие имена мужчин, - прим. ред.) дали интервью телеканалу 360.ru.

По словам собеседников телеканала, некоторые главы государств сами оставляли им свои номера телефонов. И даже писали сообщения уже после разговоров.

Но выяснились и другие детали работы пранкеров. Вован и Лексус признались, что во многих случаях номера телефонов не нужны, так как разговоры ведутся с помощью видеоплатформ. Организация таких созвонов происходит с помощью официальных представителей.

«Один из польских президентов через месяц где-то (после пранка) наяривал нам на телефон и просил очень слезно Петра Порошенко или хотя бы его помощника, чтобы удостовериться. Потому что оказалось, что он подставил Дэвида Кэмерона», — пояснил Кузнецов.

А Столяров рассказал, что после удачного общения они даже могут переписываться с политиками в мессенджерах.

Пранкеры также пояснили, почему не стали бы звонить Ким Чен Ыну. По их словам, их пугает реакция лидера Северной Кореи.

«Чтобы он никого не убил там. Не нам [отомстил], а каким-то связистам, телефонистам», — высказался Вован.

Его коллега предположил, что достаться может даже сотруднику, который просто «держал трубку».

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