«Пожалуйста, ладно?»: Валентина Матвиенко призвала не приглашать Даню Милохина на Евразийский женский форум
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета Четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ) попросила не приглашать на мероприятие скандального 22-летнего блогера Даню Милохина.
«Только Даню Милохина не приглашайте, пожалуйста, ладно?» - приводит aif.ru слова Матвиенко.
В ответ сенатор Галина Карелова пообещала, что исполнитель хита «Дико тусим» не получит пригласительный билет на форум. Она пояснила, что участниками мероприятия станут блогеры с аудиторией от 5 миллионов человек. При этом особыми гостями будут инфлюэнсеры из Индии и Китая.
Четвертый Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. В рамках этого мероприятия впервые пройдет женский форум БРИКС.
Ранее уехавший из России блогер Даня Милохин заявил о желании вернуться ради прогулки по территории детского дома в Оренбурге, в котором провел десять лет. 22-летний тиктокер с 2023 года находится в Дубае, так как опасается, что его могут призвать на срочную службу в армию.