«Пожалуйста, ладно?»: Валентина Матвиенко призвала не приглашать Даню Милохина на Евразийский женский форум

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания оргкомитета Четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ) попросила не приглашать на мероприятие скандального 22-летнего блогера Даню Милохина.

«Только Даню Милохина не приглашайте, пожалуйста, ладно?» - приводит aif.ru слова Матвиенко.

В ответ сенатор Галина Карелова пообещала, что исполнитель хита «Дико тусим» не получит пригласительный билет на форум. Она пояснила, что участниками мероприятия станут блогеры с аудиторией от 5 миллионов человек. При этом особыми гостями будут инфлюэнсеры из Индии и Китая.

Четвертый Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. В рамках этого мероприятия впервые пройдет женский форум БРИКС.

Ранее уехавший из России блогер Даня Милохин заявил о желании вернуться ради прогулки по территории детского дома в Оренбурге, в котором провел десять лет. 22-летний тиктокер с 2023 года находится в Дубае, так как опасается, что его могут призвать на срочную службу в армию.