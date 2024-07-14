«Пустите просто прогуляться»: Даня Милохин нашел повод вернуться в Россию

Уехавший из России блогер Даня Милохин заявил о желании вернуться ради прогулки по территории детского дома в Оренбурге, в котором провел десять лет. 22-летний тиктокер с 2023 года находится в Дубае, так как опасается, что его могут призвать на срочную службу в армию.

В своем блоге Даня опубликовал скриншот здания детдома и признался, что скучает по этому месту.

«Пустите просто прогуляться», — написал он под снимком.

Как пояснил Милохин, он уже девять лет не был в месте, где прошло его раннее детство.