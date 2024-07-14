«Пустите просто прогуляться»: Даня Милохин нашел повод вернуться в Россию
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Уехавший из России блогер Даня Милохин заявил о желании вернуться ради прогулки по территории детского дома в Оренбурге, в котором провел десять лет. 22-летний тиктокер с 2023 года находится в Дубае, так как опасается, что его могут призвать на срочную службу в армию.
В своем блоге Даня опубликовал скриншот здания детдома и признался, что скучает по этому месту.
«Пустите просто прогуляться», — написал он под снимком.
Как пояснил Милохин, он уже девять лет не был в месте, где прошло его раннее детство.
Блогер неоднократно рассказывал, что его родной отец был пьяницей, который оставил мать одну с двумя детьми, а та отдала их под опеку государству. До 13 лет Даня со старшим братом жили в детдоме, а после попали в приемную семью. В 16 лет будущий кумир подростков уехал учиться в другой город и с тех пор живет самостоятельно.
Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что его сын не может вернуться в Россию, так как его разыскивает военкомат. Он признался, что не просит материальной помощи у Дани, так как тот сам потерял большую часть доходов после побега из страны.