Потому что черный: P. Diddy придумал, как «отмазаться» от обвинений

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс), ожидающий суда по множественным обвинениям в изнасилованиях, рэкете и других преступлениях, в очередной раз заявил, что невиновен. Согласно новой версии Комбса, «федералы» хотят посадить его исключительно потому, что он чернокож и успешен.

Как пишет TMZ, во вторник адвокаты музыканта подали заявление, в котором просят судью отклонить пункт 3 обвинения, выдвинутого против их подзащитного прокурором — в нем Комбс обвиняется в «перемещении людей с целью вовлечения их в занятия проституцией».

Запрещающий это закон, известный также как Закон Манна, действует с 1910 года. Комбс отмечает, что именно с его помощью правительство США уничтожило карьеру легенды рок-н-ролла Чака Берри и боксера Джека Джонсона. Которые оба были — и это не совпадение, считает исполнитель — чернокожими мужчинами.

«Ни один другой человек, и уж тем более ни один белый человек, никогда не подвергался судебному преследованию по таким законам», — приводит портал выдержку из заявления Комбса.

Ранее мы писали о том, что P. Diddy подал иск на $ 100 млн против авторов фильма о нем.