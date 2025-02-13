Ожидающий суда P. Diddy подал иск на $ 100 млн против авторов фильма о нем

Находящийся под следствием американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) решил, по всей видимости, пойти в ответную атаку. Теперь он сам подает многомиллионый иск в суд.

Как сообщает Radar Online, Комбс намерен взыскать $ 100 млн с компаний NBCUniversal и Ample. Он обвиняет их в клевете и распространении ложных сведений в новом документальном фильме Diddy: The Making of a Bad Boy.

В иске, поданном в среду в Нью-Йорке, адвокаты Комбса утверждают, что документальный фильм содержит ложные утверждения — в частности, о том что их клиент совершал серьезные преступления, такие как убийства, изнасилования несовершеннолетних и торговля несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Кроме того, юристы обвиняют компании в попытке «раздуть сенсацию из психологического состояния их подзащитного».

«В фильме злонамеренно и безосновательно делается вывод о том, что мистер Комбс является «монстром» и «воплощением Люцифера», имеющим «много общего с Джеффри Эпштейном», — приводит Radar Online выдержку из иска.

Напомним — в настоящее время Комбс содержится под стражей и ожидает суда, назначенного на 5 мая. В сентябре по результатам федерального расследования ему были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и сексуальном насилии.

Рэпер отрицает обвинения и не признает себя виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее мы писали о том, что рэпер Канье Уэст призвал освободить Комбса.