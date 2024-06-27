Потом пришлось извиняться: Владимир Познер первым назвал Думу «госдурой»

Ведущий Владимир Познер первым назвал Думу «госдурой». На это обратил внимание Telegram-канал «Антиглянец».

«Странно, что никто не вспомнил, что изначально Госдуму госдурой назвал Владимир Познер», - отмечает источник.

Заявление ведущего прозвучало на телевидении в связи с законом Димы Яковлева. Потом Познеру пришлось извиняться за сказанное.

В эфире своей программы журналист произнес: «Способ мышления, который продемонстрировала Государственная дура... Ой, простите, я оговорился. Государственная Дума». Однако депутаты сочли это провокацией и посоветовали Познеру заняться поисками новой работы. Парламентарии не поверили, что он оговорился.

27 июня глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал ГД из-за миграционного законодательства и назвал «Государственной дурой». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что таким высказыванием он оскорбил народ.

Ранее Познер ответил на критику депутатов из Нидерландов.