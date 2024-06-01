«Ничего не понимают»: Владимир Познер ответил на критику депутатов из Нидерландов

Владимир Познер заявил, что критикующие его депутаты из Голландии ничего не понимают. Об этом сообщает NEWS.ru.

Несколько дней назад группа депутатов парламента Нидерландов потребовали разъяснений из-за выступления в стране журналиста Владимира Познера и телеведущего Ивана Урганта. В своем обращении чиновники назвали российских знаменитостей «пропагандистами, которые выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

Владимир Познер решил ответить на претензии депутатов. По словам журналиста, чиновники не в курсе содержания выступлений.

«Указанные вами депутаты не имеют никакого представления о содержании нашего выступления. Поэтому комментировать нечего. Удивляет лишь склонность некоторых людей высказываться о вещах, в которых ничего не понимают», — объяснил он.

Ранее Познер уже оправдывался за выступления в Нидерландах. Он заявлял, что на концертах с участием Ивана Урганта тема политики не поднимается.