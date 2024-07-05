Поступают угрозы и отменяют концерты: знаменитых джазменов затравили за выступление в России

В Санкт-Петербурге отменили концерт знаменитых иностранных джазменов Ришара Бона и Авишаи Коэна. Как сообщили организаторы, это пришлось сделать из-за травли, с которой столкнулись музыканты. Подробности передает Фонтанка.

В июне этого года израильский и камерунский артисты приехали в Россию, чтобы выступить на Moscow Jazz Festival. Шоу прошло с триумфом, поэтому было запланировано еще одно уже в северной столице. Однако из-за того, что музыканты вышли перед российской публикой, их затравили. Отмечается, что у них стали отменять концерты в других странах.

«На фоне беспрецедентного давления и постоянных угроз, поступающих в свой адрес, артисты и их менеджмент приняли решение об отмене выступлений на Первом Санкт-Петербургском джазовом фестивале», — сообщили организаторы.

Создатели фестиваля решили заменить отказавшихся приезжать джазменов. Теперь вместо Ришара 24 июля выступит Ильдар Абдразаков, а вместо Трио Авишаи Коэна — Гонсало Рубалькаба. Также зрителям предложили сдать билеты, если они хотели услышать именно тех артистов, которых не будет на мероприятии.

Ранее YouTube заблокировал каналы некоторых российских исполнителей, в их числе аккаунт Григория Лепса. Певец вышел на связь и рассказал, что думает по этому поводу.