«Наконец-то обратили на меня внимание»: Лепс прокомментировал блокировку своего YouTube-канала

Певец Григорий Лепс прокомментировал блокировку своего YouTube-канала, где публиковались клипы и видео артиста. Звезда отреагировал на такое решение в беседе с Telegram-каналом Lomovka.

Исполнитель прямо сказал, что ничего не ощущает после таких новостей. А после порассуждал на эту тему.

«Я искренне счастлив, что Европа и Америка наконец-то обратили на меня внимание. Я от этого канала никак не завишу, работаю в своей стране и пою для своего народа. Западные ценности нам чужды, если бы я их разделял, то не знаю, как бы выходил на сцену и смотрел зрителю в глаза. Мне лично все равно», – заявил музыкант.

Напомним, что ранее были заблокированы каналы исполнителей SHAMAN и Полины Гагариной. Оба артиста попали в санкционный список Евросоюза из-за участия в спонсируемых государством концертах и мероприятиях в поддержку российских вооруженных сил.

«Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский», — высказался о блокировке Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

Ранее мы писали о том, что молодая невеста Григория Лепса рассказала о пластике лица. По словам Авроры Кибы, еще в 17 лет она захотела убрать горбинку на носу. Восстановление прошло без синяков и заняло всего 10 дней.