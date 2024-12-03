Последний раз было 44 года назад: в Южной Корее ввели военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил военное положение в стране. Это произошло после экстренного совещания ночью.

Командующий военным положением Пак Ан Су ввел контроль над СМИ, запретил митинги и демонстрации, приостановил работу парламента и партий.

Вход в парламент оцепили военные. На улицы Сеула вышла бронетехника.

Весь медперсонал попросили вернуться на рабочие места в течение 48 часов. Всем нарушителям указа о военном положении грозит арест.

Возле здания Национальной ассамблеи выстроены баррикады. Улицы опустели, по дорогам ездит спецтехника. В небе летают вертолеты.

По данным Telegram-канала Mash, военное положение в Южной Корее последний раз объявляли 44 года назад. Тогда же погибли сотни протестующих студентов.

Оппозиция тем временем добралась до здания парламента. Ее лидер – Ли Джэ Мён – объявил, что Юн Сок Ёль больше не президент. Он призвал граждан к протестам.

Ранее ведущая Дана Борисова заявила, что ее дочь хочет выйти замуж за корейца.