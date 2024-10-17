«У меня волосы дыбом»: Дана Борисова заявила, что дочь хочет выйти замуж за корейца

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что ее дочь Полина хочет выйти замуж за корейца. Знаменитость говорит, что сама не поедет в Южную Корею, а от мысли о внуке-корейце «волосы дыбом».

Подробности Борисова сообщила журналистке Алене Жигаловой. В ее шоу Дана рассказала, что Полине очень нравится Южная Корея. Она напомнила, что дочь ездила туда в языковую школу. Звездная мама в Корею не собирается.

«Постоянно на эту тему говорит, что она хочет выйти замуж за корейца. У меня волосы дыбом, когда я себе представляю, что мой внук похож на корейца», - поделилась эмоциями Борисова.

Ведущая задается вопросом, зачем ей это. При этом Дана размышляет, что в случае с женихом-иностранцем «на лисьи глазки не придется тратиться».

Ранее Борисова рассказывала, что лечилась в рехабе, месяц пребывания в котором стоил 280 тыс. рублей. Ведущий Андрей Малахов помог оплатить нахождение в реабилитационном центре.