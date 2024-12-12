После убийства россиянки на Маврикии в местной полиции произошел скандал

На Маврикии после убийства уроженки Башкирии расформировали полицейские бригады. При этом громкое преступление быстро раскрыли.

Подробности сообщает StarHit.

Напомним, житель Маврикия расправился с 29-летней россиянкой – он хотел жениться, но девушка не отвечала согласием. Тогда он решил отомстить и позвал на прогулку. Позже девушку нашли в канаве.

Полиция раскрыла убийство, но отдел был расформирован, начался скандал. Центральные казармы стали расформировывать полицейские бригады, созданные во времена бывшего комиссара.

Убитую на Маврикии девушку похоронили в городе Учалы. Родители посвятили ей трогательный пост в соцсетях.