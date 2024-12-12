Опубликовано 12 декабря 2024, 17:091 мин.
После убийства россиянки на Маврикии в местной полиции произошел скандал
На Маврикии после убийства россиянки расформировали полицейские бригады.
© Freepik
На Маврикии после убийства уроженки Башкирии расформировали полицейские бригады. При этом громкое преступление быстро раскрыли.
Подробности сообщает StarHit.
Напомним, житель Маврикия расправился с 29-летней россиянкой – он хотел жениться, но девушка не отвечала согласием. Тогда он решил отомстить и позвал на прогулку. Позже девушку нашли в канаве.
Полиция раскрыла убийство, но отдел был расформирован, начался скандал. Центральные казармы стали расформировывать полицейские бригады, созданные во времена бывшего комиссара.
Убитую на Маврикии девушку похоронили в городе Учалы. Родители посвятили ей трогательный пост в соцсетях.