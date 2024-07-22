После смерти девушек на квесте в Махачкале допросили известного игрока КВН

После смерти девушек на квесте в Махачкале следователи допросили известного игрока КВН по имени Гусейн. Его телефон был указан на сайтах компаний, оказывающих услуги по организации различных мероприятий. Владелец номера также отвечал на одну из жалоб в качестве официального представителя квеста «Дом ужаса».

О допросе КВНщика у следователей сообщил сайт Kp.ru. По его информации, Гусейн окончил МГУ, стал тамадой, но до этого много лет играл в КВН. Выступал в команде «Порт-Петровск». Ведет праздники в Москве и Махачкале, регулярно становится членом жюри творческих конкурсов.

Он не комментировал случившееся на квесте, а телефон недоступен. В окружении Гусейна верят, что «с его стороны косяков нет».

Известно, что комната страха работала более 4 лет. Серьезных претензий к заведению не было.

Ранее сообщалось, что одна из погибших девушек 16 июля вышла замуж. Ее 20-летний муж сейчас находится в реанимации.