К главе МХАТ Владимиру Кехману пришли с обысками после возвращения из-за границы

9 июля в Подмосковье силовики пришли с обысками к главе МХАТ и Михайловского театра Владимиру Кехману. Это произошло сразу после его возвращения из-за границы.

О случившемся сообщила «Фонтанка».

По информации источника, обыски связаны с расследованием дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. Кехмана доставили в СК в качестве свидетеля.

Издание пишет, что в фабуле уголовного дела фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТ. Работы длились не один год, сцену собирались открыть в октябре 2025-го.

Напомним, Кехман возглавил МХАТ после Татьяны Дорониной. Он занял пост в 2021 году. Также он руководит Михайловским театром в Петербурге.

Ранее сообщалось о задержании вымогателей, которые пытались заработать на фото певицы Вали Карнавал.