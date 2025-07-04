Пытались получить выкуп за непубликацию: вымогателей, которые угрожали Вале Карнавал, задержали в Москве

Правоохранители раскрыли группу вымогателей, которые завладели фотографиями Вали Карнавал из раздевалки фитнес-клуба и пытались получить за них выкуп. Теперь молодым людям грозят реальные сроки. Их обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовление и обороте откровенных материалов, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что фанатки блогерши заметили ее в московском фитнес-клубе на Трубной площади, а после признания в любви незаметно сфотографировали ее в раздевалке. Затем одна из девушек передала снимки своему парню, а тот попытался на них заработать.

Парень хотел продать изображения через фейковый аккаунт в мессенджере, но его вычислили. Вскоре вымогателя и его подельников задержали.

Ранее сообщалось, что Валю Карнавал сфотографировали на прогулке с бизнесменом Аргишти Эвояном. В Сети ходят слухи об их романе.