После катастрофы в Казахстане: несколько зарубежных авиакомпаний сообщили об отмене рейсов в Россию

Несколько зарубежных авиакомпаний сообщили об отмене рейсов в Россию, передает Telegram-канал Москва 24. Это произошло после крушения Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане.

Израильская авиакомпания El Al сообщила о приостановке полетов из Тель-Авива в Москву накануне. С завтрашнего дня авиакомпания Azerbaijan Airlines на время прекращает рейсы в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минеральные Воды и Махачкалу.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы по маршруту Астана — Екатеринбург. Самолеты прекращают летать по этому направлению с завтрашнего дня. Заперт будет действовать до 27 января 2025 года.

Ранее стало известно, что делали пилоты перед крушением самолета в Актау. Они до последнего пытались вывести воздушное судно на посадку, чтобы спасти пассажиров.