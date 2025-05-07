После ЧП в Иванове Кадышева изменит райдер: появится пункт об охране

Стало известно, сколько стоит охрана сольных концертов звезд в Москве. По данным Kp.ru, цена составляет от 300 до 600 тыс. рублей – она зависит от масштаба площадки и задач.

Издание вспомнило ситуацию с концертом певицы Надежды Кадышевой в Иванове, когда после выступления девушка поднялась на сцену и схватила артистку за шею. Отмечается, что в райдере исполнительницы не было пункта об отдельной охране до этого ЧП. Кадышева требовала пять гримерных комнат – все должны закрываться на ключ. Теперь, пишет издание, пункт об охране появится, тем более что Кадышева собирается выступать на больших площадках.

Генеральный директор Live Division Concert Agency Сергей Новиков считает, что в ситуации с певицей до сотрудника охраны могли не донести полностью цели и задачи.

«Многое зависит от уровня подготовки и мотивации сотрудника охраны, который непосредственно занимает свой определенный пост и выполняет определенную поставленную задачу. Вероятнее всего в регионе на концерте Надежды Кадышевой произошла именно такая ситуация, с неопытным сотрудником охраны или просто не полностью довели до сотрудника ЧОП его цели и задачи», - сказал Новиков.

Издание отмечает, что у ряда звезд есть личная охрана, но телохранители работают по своим правилам и не связаны с охраной мероприятия. Например, при необходимости личную охрану нанимают певица Валерия и Сергей Лазарев.

Ранее напавшая на Кадышеву девушка рассказала, что действовала по указке журналиста.