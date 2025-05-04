«Я это придумала не сама — мне позвонили»: нападавшая на Надежду Кадышеву вышла на связь после инцидента

Напавшая на Надежду Кадышеву в Иванове девушка объяснила мотив своего поступка. В беседе с журналистом неизвестная, назвавшаяся «фанаткой» певицы, заявила: она действовала по указке с целью добыть эксклюзив. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

Девушка назвалась «фанаткой» Надежды Кадышевой и сообщила, что приехала на концерт артистки из Белоруссии. Однако позднее нападавшая призналась, что с ней связались журналисты, которые предложили ей «подзаработать», вступив в перепалку с певицей прямо на выступлении. По информации Mash, молодой человек в кепке, замеченный рядом с ней, давал инструкции и уже на месте поручил «сообщнице» напрямую спросить у знаменитости про проблемы в семье. Ответ нужно было обязательно записать на камеру, чтобы выпустить «громкий» эксклюзив с солисткой ансамбля «Золотое кольцо».

«Я это придумала не сама — мне позвонили, сказали поехать на концерт к Надежде Кадышевой, надо будет ей сказать: „Страна Вас любит, ценит, уважает, а у Вас такое творится в семье, а Вы молчите“», — заявила девушка.

На вопрос о том, кто ей позвонил и давал поручения, нападавшая ответила: «Корреспондент», но не стала раскрывать деталей.

Напомним, Надежда Кадышева едва не пострадала на своем концерте в Иванове 30 апреля. После выступления одна из зрительниц внезапно выбежала на сцену и напала на 65-летнюю певицу, схватив ее за шею и прокричав что-то невнятное. В результате инцидента артистка не пострадала. Что могло стать причиной нападения, пока не известно. Недавно в центре скандала оказался сын Надежды Кадышевой. Выяснилось, что Григорий лишился прав на своего первого ребенка, а также судится с матерью второго наследника за алименты.

Ранее сообщалось о том, что новая жертва сына Надежды Кадышевой заявила о его многомиллионном долге: «Умеют навешать лапши на уши».