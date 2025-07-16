Актер Альгис Арлаускас рассказал, как в Испании относятся к России. Он отметил, что, несмотря на пропаганду, многие не верят в образ плохих русских. По его признанию, большинство взрослых испанцев вспоминают о стране с благодарностью. Об этом сообщает «Российская газета».

На кинофестивале в Приамурье, где побывал актер, он рассказал, что в Испании не удалось полностью запретить русскую культуру. Как считает Альгис, в стране хорошо работает «пропагандистская машина», которая очерняет Россию. Однако ситуация показывается односторонне, поэтому люди не верят.

«Большинство взрослого поколения испанцев относится к России с благодарностью. Они помнят, что судьбы России и Испании очень близки. Это две страны, где были кровавые и очень серьезные гражданские войны», - поделился артист.

Альгис Арлаускас признался, что к нему часто обращаются знакомые и просят рассказать, как обстоят дела в России на самом деле. А интерес вызван тем, что СМИ Испании не дают развернутую картину событий, а показывают все лишь с плохой стороны.

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