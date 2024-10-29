Помощь оказывают всем миром: семье убитой в Коркино таксистки подарят трехкомнатную квартиру

В Коркино Челябинской области, где была убита таксистка, семье погибшей женщины окажут материальную помощь. Так, Русская медная компания (РМК) приобретет для родственников россиянки квартиру, передает URA.RU.

Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании. По словам директора обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолия Еремина, РМК не могла оставаться в стороне, когда произошла такая проблема.

«Руководство приняло решение купить трехкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками. Помещение поедут смотреть уже сегодня», — сообщили в пресс-службе.

Помощь пожилой женщине и ее внукам оказывается всем миром. Помимо квартиры, бабушка и дети будут получать 100 тысяч рублей ежемесячно на содержание.

Убийство таксистки в Коркино вызвало огромный резонанс в обществе и массовые волнения в самом населенном пункте. У местных жителей произошел конфликт с цыганами. Именно представителя кочевого народа заподозрили в расправе над женщиной.