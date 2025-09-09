На то была воля Божья: в РПЦ предложили ввести десятину, чтобы на эти деньги содержать храмы и священников

Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергей Кульпинов поднял вопрос содержания храмов, священников и их семей в России. Протоиерей считает, что для обеспечения всего и всех необходимо ввести церковную десятину.

Отрывок с предложением священнослужителя опубликовал Telegram-канал Москва 24/7. Кульпинов заявил, что данное предложение больше исходит не от церкви, а от самого Бога.

«Он (Бог — Прим. Ред.) сказал: „ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой“», — процитировал творца настоятель храма.

По словам Кульпинова, ему было бы удобнее «устроиться на работу и получать зарплату», чем кормиться за счет прихода. Протоиерей посетовал на то, что ему надо заботиться не только о себе, но еще и о семье и детях.

Ранее в РПЦ предложили кидать тухлыми яйцами в плохих артистов. С такой идеей выступил настоятель храма Александр Ильяшенко.