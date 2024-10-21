Получил взятку в виде двух авто за 18 млн: бывший вице-губернатор Белгородской области ушел на СВО из колонии

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев попал в колонию за взятку. Чиновника приговорили к 5 годам колонии строгого режима, однако он покинул учреждение раньше намеченного срока, так как отправился на СВО.

Полежаев во время отбытия наказания принял решение и подписал контракт с Минобороны РФ, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В случае успешного завершения службы он сможет оказаться на свободе.

Сотрудники ФСБ задержали бывшего вице-губернатора в минувшем году. Он получил взятку в виде двух премиальных автомобилей за 18 млн рублей от бизнесмена. На суде Полежаев признал вину. Незадолго до всех этих событий Вячеслав Гладков уволил его «за систематическое невыполнение своих обязанностей».

Ранее сообщалось, что получивший 15 лет за коррупцию бывший мэр Владивостока отправится в зону СВО. Об этом стало известно журналистам.