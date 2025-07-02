Полного тезку сына президента Азербайджана Гейдара Алиева разыскивают приставы. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

В базе данных Федеральной службы судебных приставов обнаружились записи с долгами Алиева Гейдара Ильгам Оглы, родившегося 2 августа 1997 года — это полный тезка единственного сына президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что единственное расхождение лишь в дне рождения мужчины — в открытых источниках указано, что сын Алиева родился не 2, а 3 августа в Лондоне.

Согласно данным ФССП, Гейдар Алиев задолжал по налогам 1,2 миллиона рублей. Самое раннее исполнительное производство в отношении мужчины было заведено еще в 2021 году, а самое позднее — в июне 2025 года.

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