«Предпринимательство — это американские горки»: Сергей Романович рассказал о многомиллионном долге

Сергей Романович рассказал, что продал долю в бизнесе из-за долга в 8 млн рублей. Актер вспомнил о создании бренда одежды в беседе с сайтом «Страсти».

Сергей Романович несколько лет жил за рубежом. Он был в США, Турции, где пробовал себя в роли бизнесмена. По словам актера, его опыт оказался неуспешным из-за отсутствия четкой стратегии. Это привело к многомиллионному долгу и, как следствие, к продаже доли в бизнесе.

«Бренд одежды я продал, так как моих компетенций и возможностей уже бы не хватило для масштабирования. Был период, когда привлекал инвестиции, но из-за отсутствия четкой бизнес-модели оказался в долгах на 8 миллионов. Это, кстати, послужило одной из причин продажи доли, а затем и моего полного выхода из проекта, чтобы спасти бренд и при этом закрыть обязательства перед инвесторами. Предпринимательство — это американские горки», — высказался Сергей.

Несмотря на неудачу, Сергей считает развитие бренда «бесценным опытом».

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