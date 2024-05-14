Политик Жириновский предсказал назначение Дегтярева министром спорта в 2018 году

Политик и основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский еще в 2018 году сделал предсказание о назначении нового министра спорта России. Он заявлял, что Михаил Дегтярев является отличным кандидатом на эту должность. Ролик с его высказыванием опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

О новом министре спорта Жириновский заговорил во время обсуждения результатов ЧМ по футболу 2018 года.

«Подбирать нужно футболистов, а никто не подбирает. Вот Дягтерев! Вот министр спорта! А пока назначают не таких, как Детгярев – бардак будет!» - отмечал политик.

Отметим, что 14 мая, по информации Ura.ru, Михаила Дегтярева утвердили на должность министра спорта. Решение было принято депутатами Госдумы. К слову, до этого он был губернатором Хабаровского края.

Ранее было раскрыто содержание последней записки Владимира Жириновского. В ней он предсказал, что ждет мир к 2030 году. Напомним, что сам политик всегда называл свои пророчества «историческими выводами».