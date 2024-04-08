Что предсказал Владимир Жириновский до 2030 года: раскрыто содержание последней записки политика

Политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в последней записке перед смертью сделал предсказание. Он отметил, что к 2030 году перестанет существовать государство США.

Многие друзья умершего политического деятеля всегда отмечали, насколько точно он делал прогнозы. Все, о чем когда-либо говорил Владимир Вольфович, удивительным образом сбывалось. Правда, иногда с небольшими погрешностями по времени. После кончины Жириновского его помощник Сергей Воронин начал разбирать архивы его записей и нашел его последнее предсказание. Впрочем, сам он не любил, когда его «исторические выводы» называли «пророчествами».

«Судя по тем событиям, которые развиваются сейчас, Америке конец. Поэтому 2030 год максимум — и государство США перестанет существовать. Поэтому, начинайте писать брошюру, а потом расширите ее до книги «Поминки по Америке», - зачитал текст записки Воронин в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия».

Отметим, что в другой записке Жириновский предрекал повышение МРОТ до 20 тысяч рублей. А также он поднимал тему ожирения в США.

Ранее стало известно, что в России снимут биографический фильм про умершего политика Владимира Жириновского.