Поле битвы — РПЦ: отец Павел Островский защищает церковь, а Собчак критикует ее и ждет второе пришествие Христа

Отец Павел Островский написал пост в своем Telegram-канале, посвященный Ксении Собчак и РПЦ. Священнослужитель выразил свое недовольство, которое заключается в том, что журналистке якобы разрешено безнаказанно дискредитировать работу Русской православной церкви. Бывшая ведущая «Дома-2» не осталась в стороне и опубликовала ответный пост в своем Telegram-канале. В нем блогерша напомнила, что Россия все еще светское государство, где религиозное должно быть оторвано от повседневного контекста.

Островский пишет, что его задел недавний комментарий Собчак. В нем журналистка высказала свое мнение относительно круглого стола, который совместно провели учителя и духовенство в Белгородской области на тему: «Укрепляем семью — укрепляем Россию!» На мероприятии обсуждали возможность внедрения в старших классах школы и вузах предмета, который касается подготовки к браку и семейной жизни. По словам священнослужителя, Ксения выбрала этот инфоповод для фантазирования и обличения РЦП в том, что организация на самом деле не преследует.

«Особо конечно меня опечалило то, что Ксения косвенно заявила, что Церковь оправдывает измены «во славу Родины», хотя в реальности в России нет более громкого голоса протестующего против супружеских измен, как от Православной Церкви», — написал Павел и подчеркнул, что Собчак регулярно показывает в таком свете церковь.

Журналистка, в свою очередь, заявила, что разделяет церковнослужителей на тех, кто хотят донести до мирских людей важность дороги к Богу, и тех, кого, по ее мнению, заносит в сторону.

«Что касается уроков подготовки к семейной жизни — детей должны к ней готовить в отрыве от религиозного контекста, я в этом убеждена. У нас вон и так с часами английского языка вопрос встал остро. А государство наше — все еще светское. Хотя в Христе Россия, конечно, нуждается. Скоро придет и мало не покажется всем», — заключила Собчак.

