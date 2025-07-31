Покраснения и зуд: врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив ставят россиянам неутешительный диагноз

С необычным диагнозом столкнулись отдыхающие из РФ на Мальдивах, в Египте и Турции. Местные врачи ставят россиянам аллергию на море, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, туристы начали жаловаться на покраснения и зуд после купания. Медики, осмотрев пациентов, уверяют, что у них аллергия на морскую воду. Даже те, у кого не было проблем с кожей, из-за высокого уровня ультрафиолета и экстремальной жары сталкиваются с подобными реакциями.

Лечить последствия предлагают одним и тем же — антигистаминными препаратами и мазью от воспалений. После каждого захода в море настоятельно рекомендуют смывать соленую воду. Покраснения и сыпь, приобретенные на курорте, обычно проходят через 3–5 дней после возвращения.

Ранее сообщалось, что в Геленджике спасатели начали пугать туристов историями о дельфинах-насильниках. Таким образом они пытаются предотвратить нарушения безопасной границы купания на пляжах.